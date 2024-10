Achille Lauro, a Milano e Roma live evento “Ragazzi Madre – L’Iliade”

Roma, 1 ott. (askanews) – A poche settimane dall’inizio di X Factor 2024 e a pochi giorni dalla release di “Amore disperato”, l’ultimo brano intimo, dalle sonorità acustiche e cantautorali che racconta la storia reale di un amore profondo e incondizionato fuori per Elektra Records / Warner Music Italy, Achille Lauro è pronto a celebrare i primi 10 anni di carriera e infiammare il palco dei Palazzetti di Milano e Roma insieme allo special guest Boss Doms e alla sua band con la prima data milanese venerdì 4 ottobre all’Unipol Forum e lo show romano già da tutto esaurito lunedì 7 ottobre al Palazzo dello Sport.

Da icona trap a star spregiudicata in grado di smantellare ogni stereotipo, sempre pronto a rinnovarsi e a muoversi facilmente tra generi ed epoche, con i live speciali di Roma e Milano Achille Lauro ripercorre la sua carriera, attraversando i 6 album in studio che lo hanno reso celebre, Achille Idol-Immortale, 2014; Dio c’è, 2015; Ragazzi Madre (2016); Pour l’Amour, 2018; 1969, 2019; Lauro 2021 che contano centinaia di milioni di streaming sulle piattaforme digitali. Una sorta di best of in cui il pubblico potrà ancora una volta ascoltare live Rolls Royce, Me ne frego, Maleducata, Thoiry, C’est lavie, 16 marzo, Bam Bam Twist, Solo noi, Marilù, Mille, Latte+, Domenica, Che sarà, Fragole, Stupidi Ragazzi, Banda Kawasaki ma soprattutto l’occasione per annunciare alcune soprese.

“Sono entusiasta di tornare sul palco con Ragazzi Madre – L’Iliade Il live, due show davvero unici e sensazionali dove mi accompagneranno Boss Doms e la mia band”, ha raccontato Achille Lauro. “Questo live è un evento unico, sul palco porterò i pezzi del mio repertorio, oltre al mio ultimo brano Amore disperato, tuttavia non sarà solo la celebrazione dei miei 10 anni di carriera ma anche la presentazione del nuovo mondo musicale a cui stiamo lavorando da tempo. Ho pensato nei minimi dettagli a uno show completo, poliedrico, che rappresenti a pieno la mia evoluzione artistica e personale. D’altronde Ragazzi Madre è molto più di un album, è una missione, sono i ragazzi che si aiutano l’un l’altro, questo decennale rappresenta anche la celebrazione del lavoro svolto in questi anni nel quotidiano per aiutare gli invisibili. Il pubblico che si aspetta di ascoltare solo il passato, assisterà anche al futuro”.

I live sono organizzati e prodotti da Friends & Partners, i biglietti sono disponibili in prevendita sul sito di Ticketone e nei punti vendita autorizzati.