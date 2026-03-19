Achille Lauro annuncia il nuovo singolo “In viaggio verso il Paradiso”

Milano, 19 mar. (askanews) – Dopo un periodo straordinario, segnato da alcuni dei momenti più significativi dello spettacolo italiano – dalla Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi all’Arena di Verona alla co-conduzione del Festival di Sanremo 2026 -, nel pieno del trionfale tour nei palazzetti, sold out da tempo in tutta Italia, e mentre svela le date del suo primo grande tour negli stadi in programma nel 2027, Achille Lauro annuncia l’uscita del nuovo singolo “In viaggio verso il Paradiso”, disponibile da venerdì 20 marzo su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per Warner Music Italy.

Ballad intensa che mette al centro una promessa d’amore assoluta – esserci, proteggersi, farsi rifugio – “In viaggio verso il Paradiso” è stata presentata per la prima volta dal vivo durante le prime date del tour nei palazzetti attualmente in corso, diventando immediatamente uno dei momenti più intensi dello show. Accolto con grande partecipazione dal pubblico, il brano aggiunge un nuovo tassello al racconto musicale di Achille Lauro, confermando la sua forza espressiva nel tradurre dimensione personale in linguaggio universale.

Ed è proprio durante le tappe di questo tour nei palazzetti che Achille Lauro sta riservando ai suoi fan un’ulteriore sorpresa annunciando le date del suo primo grande tour negli stadi “Per sempre noi” in programma nel 2027, segnando un passaggio fondamentale nella sua evoluzione live. Gli appuntamenti ad ora noti sono fissati per l’11 giugno 2027 allo Stadio San Nicola di Bari, il 15 giugno 2027 allo Stadio San Siro di Milano, il 22 giugno 2027 all’Allianz Stadium di Torino, il 26 giugno 2027 allo Stadio Euganeo di Padova e il 30 giugno 2027 allo Stadio Olimpico di Roma. Già quest’anno gli stadi vedranno Achille Lauro protagonista di tre speciali appuntamenti con lo show “Comuni Immortali” il 7 giugno 2026 allo Stadio Romeo Neri di Rimini, il 10 giugno 2026 allo Stadio Olimpico di Roma (sold out) e il 15 giugno 2026 allo Stadio San Siro di Milano (sold out).

I biglietti per il tour negli stadi 2027 e la data del 7 giugno 2026 al Romeo Neri di Rimini sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita autorizzati. Il tour nei palazzetti e gli stadi, ideati da De Marinis Group, sono prodotti da Friends & Partners.