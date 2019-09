Achille Lauro, nuovo lavoro e ritorno in Siae

Firenze, 29 set. (Adnkronos) – “Ho appena terminato il mio nuovo lavoro”. Lo ha dichiarato Achille Lauro al termine dello speech ‘Caos creativo’ tenuto oggi durante l’edizione fiorentina del Wired Next Fest. “Dal 1969 passiamo al 1990, stiamo viaggiando nelle epoche. Sono molto contento, perché prima ci eravamo ispirati ai monumenti della musica mondiale, e ora siamo passati alle vecchie nostalgie. Aspettatevi la fine del mondo”.

Il musicista ha aggiunto: “Per me che sono un autore, che la mia passione è scrivere, che ho pubblicato dischi e libri con i miei pensieri, è molto importante che ci sia la tutela di un istituto come la SIAE in Italia. Sono molto contento di essere ritornato a Siae, che sarà mio partner per tutti i lavori futuri”.

Nelle prossime settimane Lauro sarà impegnato nella chiusura del tour, che dal 3 al 13 ottobre sarà nelle più grandi città italiane: Napoli, Roma, Milano, Firenze, Torino e Bologna. Un live che passerà dal punk a momenti più intimi, malinconici, al rock’n’roll fino alla musica contemporanea.