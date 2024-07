Achille Lauro remixa “Banda Kawasaki” con i ragazzi comunità Kayros

Roma, 10 lug. (askanews) – A pochi giorni dalla release di Banda Kawasaki brano urban avanguardista e dalle sonorità internazionali, scritto da Achille Lauro con Salmo e Gemitaiz e prodotto da Gow Tribe, Danien e SixPm fuori per Elektra Records/Warner Music Italy su tutte le piattaforme digitali, Achille Lauro ha annunciato a sorpresa il remix del brano con i ragazzi della comunità Kayros di Don Claudio Burgio fuori oggi performed by Zatla, Ryuk zc, Fandy, Commando e Yambo.

Un pezzo energico e potente, un manifesto generazionale che celebra la musica come strumento di unione e di espressione dove, anche nel videoclip fuori su youtube diretto da Luca Gardella, le voci dei ragazzi danno vita a un’atmosfera esplosiva.

Protagonista dell’operazione è proprio la comunità Kayros di Don Claudio Burgio, realtà unica nel suo genere che a Milano da più di 20 anni offre supporto e alloggio a minori in difficoltà segnalati dal Tribunale per i Minorenni dai Servizi Sociali e dalle forze dell’Ordine. Fin dalle sue origini a Kayros il rap ha occupato un ruolo di particolare rilievo, in quanto uno dei mezzi con cui i giovani si conoscono, si esprimono e raccontano chi sono. Proprio per questo ad aprile 2024 è nata Kayros Music l’etichetta all’interno dell’associazione, recentemente sbarcata in Universal Music Italia, sotto la bandiera di Island Records.

“Ho seguito l’intera direzione di Banda Kawasaki. Il concept ‘La moda nasce dalla strada’ non è casuale – ha raccontato Achille Lauro – So cosa provano i ragazzi di Kayros perché ci sono passato anche io. Conosco quella sensazione di vuoto che si trasforma in quella fame capace di modificare il destino. Volevo che i ragazzi incarnassero un’idea. Quando ti senti solo al mondo. Lì dove nasce la rivoluzione. Volevo che facessero la loro versione di Banda Kawasaki, che si esprimessero e volevo dimostrargli cosa si prova quando si segue profondamente qualcosa che si ama”.

Achille Lauro quest’estate è protagonista dell'”Achille Lauro Summer Fest – A Rave Before l’Iliade” l’incandescente leg estiva con special guest Boss Doms, un vero e proprio rave con arrangiamenti più elettronici all’insegna dell’inclusività, che toccherà numerose location e festival italiani. Sull’onda di questo incredibile rave l’autunno inizierà poi con “Ragazzi Madre – L’Iliade” il Live, i due show unici con Boss Doms previsti il 4 ottobre all’Unipol Forum di Milano e il 7 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma.

I live sono organizzati e prodotti da Friends & Partners, i biglietti sono disponibili sul sito di Ticketone e nei punti vendita autorizzati.