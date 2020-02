Achille Lauro: “San Francesco prima storia delle 4 che porto al festival”

Sanremo, 5 feb. (Adnkronos) – “San Francesco è la prima storia delle 4 che vedrete raccontate sul palco dell’Ariston”. Così Achille Lauro parla del look della sua prima esibizione in gara per , che ha fatto discutere oggi mezza Italia, tra plausi e critiche.

“La performance di ieri – spiega l’artista romano – nasce dalla mia nuova esigenza di portare il teatro sul palco come succede già in tutti i miei live. La musica è la mia vita e ogni giorno scrivo e compongo ovunque mi trovi, Sanremo è la manifestazione musicale più importante in Italia e anche una grande opportunità per presentare il mio modo di intendere le performance”.