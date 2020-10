Aci, domani le elezioni per il rinnovo degli organi sportivi

“Sono indette le elezioni degli Organi Sportivi dell’Aci che resteranno in carica fino al 31 dicembre 2024” – lo comunica l’Aci di Napoli in una nota in cui si preisa che “la sede dell’Automobile Club Napoli, in piazzale Tecchio n.49/d, mercoledì 14 ottobre sarà aperto, dalle ore 17,00 alle ore 20,00, il seggio provinciale per eleggere: 13 rappresentanti dei Conduttori e Tecnici; 7 rappresentanti delle Scuderie e degli Organizzatori, costituiti entrambi con forma giuridica di Associazione Sportiva Dilettantistica A.S.D o Società Sportiva Dilettantistica S.S.D.; 4 rappresentanti degli Ufficiali di Gara. Hanno diritto di voto i maggiorenni con licenza sportiva Aci rinnovata entro il 30 settembre di quest’anno a condizione che ne siano stati titolari anche nel 2019. Per esercitare il diritto di voto, l’elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità e la licenza sportiva Aci 2020. Non sono ammessi a votare i titolari di licenze giornaliere, di licenze emesse in convenzione con gli EPS (Enti promozione sportiva) e di licenza di Ufficiale di Gara tirocinante”.