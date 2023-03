Aci Napoli, è in uscita Mondoauto. Coppola: Incentivi per il settore. E con Del Tufo rivive il Gp di Posillipo

È in uscita per abbonamento postale ai Soci Aci il periodico “Mondoauto”, che viene distribuito gratuitamente anche agli eventuali interessati, presso la sede centrale e nelle delegazioni dell’Automobile Club Napoli. In questo numero il riconoscimento al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per il suo impegno a favore della prevenzione degli incidenti stradali. “Quando a Napoli sfrecciava Nuvolari” è la rievocazione dello sport automobilistico sulla collina di Posillipo a firma di Vittorio Del Tufo. Gli incentivi per l’auto e la stagnazione del relativo mercato fanno il punto della situazione economica nel settore. Questi i principali argomenti richiamati nell’editoriale del Direttore Antonio Coppola.