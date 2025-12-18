Aci Napoli, su Mondoauto di dicembre focus su incidenti e trasporti pubblici in città

A Napoli un’automobile su quattro ha più di 30 anni. Le vetture ad alimentazione elettrica non superano le mille unità, mentre quelle di ultima generazione (Euro 6 e successive) rappresentano appena un quinto del totale del parco auto circolante, che conta complessivamente 555.004 veicoli.

In netto miglioramento, invece, il trasporto pubblico: in città sono oltre cento i bus elettrici e ben 1.312, su un totale di 2.074, rientrano in classi ambientali pari o superiore a Euro 6. Critico si conferma l’andamento dei mezzi commerciali, un quarto dei quali risulta ancora non catalitico.

Sono questi, in sintesi, i principali dati emersi dall’indagine sul parco circolante nel Comune di Napoli pubblicata sul numero di dicembre di Mondoauto, la rivista dell’Automobile Club partenopeo diretta da Antonio Coppola.

In evidenza, un’ampia e articolata intervista alla Presidente della Corte d’Appello, Maria Rosaria Covelli, sui temi della legalità, della delinquenza minorile, della malamovida, della sicurezza stradale e più in generale sullo stato dell’amministrazione della giustizia nel distretto di Napoli. Seguono gli approfondimenti sulla Coppa America di vela e sull’incidentalità stradale in città, dove si registra un allarmante aumento della mortalità tra i pedoni: +45,5%.

Spazio anche allo sport automobilistico, con la 19ª edizione del Trofeo Nappi organizzato dalla Scuderia Vesuvio, e ad altri servizi tra cui un intervento sulla storia del fiume Sebeto, un vademecum contro le frodi assicurative online ed i consigli per il trasporto in auto degli animali domestici.

Mondoauto è inviato a tutti i soci dell’ACI Napoli, è disponibile gratuitamente presso la sede sociale di piazzale Tecchio 49/d ed è consultabile online sul sito www.napoli.aci.it.