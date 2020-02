ACI Napoli, lezioni di educazione stradale agli alunni del “Pavese”

Prendono il via il 12 febbraio i corsi di educazione stradale dell’ACI di Napoli nelle scuole, per l’anno 2020, tenuti dal direttore del sodalizio partenopeo Guglielmo Parisi e dal Vicario del PRA Mariella Postiglione, coadiuvati dai funzionari Matilde Cecchi ed Anna Marchionne. Ad inaugurare il ciclo di incontri di quest’ anno sarà l’ICS “Cesare Pavese” di Napoli, retto dalla dottoressa Caterina Cernicchiaro. Saranno interessati trenta ragazzi delle classi III A e III B, accompagnati dalla professoressa Anna Guida. L’iniziativa rientra nell’ambito del protocollo d’intesa siglato da ACI e MIUR per l’attuazione, nelle scuole, di attività congiunte tese all’informazione e sensibilizzazione in materia di educazione stradale, al fine di contribuire alla formazione di una piena coscienza della sicurezza e della mobilità responsabile. L’obiettivo è quello di fornire indicazioni e concetti basilari per il corretto utilizzo della bicicletta e, più in generale, per una sana condivisione della strada con tutti i suoi utenti, mediante un format coinvolgente che prevede anche l’ausilio di stimolanti ed accattivanti supporti audiovisivi. Particolare rilievo sarà dato alla conoscenza della segnaletica, dei principali fattori di rischio e delle primarie norme comportamentali da seguire sulla strada, a partire dal tragitto casa-scuola.