Aci Napoli, ufficiali di gara per le corse automobilistiche: al via i corsi gratuiti

Sono aperte le iscrizioni per la partecipazione al corso di formazione per Ufficiali di gara Aci, la Federazione sportiva dell’automobilismo italiano aderente al Coni e riconosciuta dalla Fia. Il corso, completamente gratuito, è articolato in tre lezioni con esame finale di abilitazione per le qualifiche di Commissario di percorso, Verificatore sportivo e Verificatore tecnico.

I corsi si svolgeranno dal 1° al 3 marzo, dalle ore 18 alle 20, presso la sede dell’Automobile Club Napoli in piazzale Tecchio 49. L’esame finale è previsto per sabato 5 marzo dalle ore 9 alle 13. Gli idonei saranno regolarmente iscritti nell’albo provinciale dell’Automobile Club Napoli.

Le domande di ammissione devono essere presentate all’Ufficio Sportivo dell’Automobile Club Napoli (Fuorigrotta – piazzale V.Tecchio n.49/d), compilando l’apposito modulo disponibile sul sito web istituzionale (www.napoli.aci.it). Il modello di iscrizione può essere inviato pure a mezzo e-mail all’indirizzo protocolloacinapoli@gmail.com Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero: 081.725.38.11.

requisiti richiesti sono: la cittadinanza italiana o straniera, purché l’interessato sia stabilmente residente in Italia da almeno due anni; la maggiore età; il possesso della patente di guida (o almeno il certificato attestante il superamento della visita medica per il rilascio della Patente B) ed il titolo di studio della scuola dell’obbligo.

“L’iniziativa – dichiara il presidente dell’Aci Napoli, Antonio Coppola – mira a qualificare figure indispensabili per l’organizzazione ed il regolare svolgimento delle gare automobilistiche. Il nostro obiettivo, infatti, è di dare l’opportunità agli appassionati di questo sport di avvicinarsi al mondo delle corse ed esserne protagonisti anche senza necessariamente condurre una vettura, ma sempre nel rispetto delle regole, della sicurezza e dell’ambiente. Oltre che fornire un’utile occasione di impegno lavorativo, se opportunamente coltivata”.