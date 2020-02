Aci Napoli, ufficiali di gare automobilistiche: al via i corsi

Sono aperte le iscrizioni per partecipare al corso di formazione dedicato ai Commissari di Percorso ed ai Capi Posto, finalizzati ad incrementare la loro conoscenza in tema di sicurezza delle gare automobilistiche. Il corso dell’Aci, la Federazione sportiva dell’automobilismo italiano aderente al Coni e riconosciuta dalla FIA, si svolgerà gratuitamente martedì 18 febbraio, alle ore 16,00, presso la sede dell’Automobile Club Napoli in piazzale V. Tecchio n.49/d e prevede un test finale per tutti i partecipanti.

Il corso di riqualificazione e aggiornamento è rivolto a tutti i Commissari di Percorso ed ai Capi Posto, regolarmente iscritti nell’albo provinciale degli Ufficiali di gara dell’Automobile Club Napoli, che dovranno confermare la loro partecipazione con una comunicazione da inviare alla seguente mail: protocolloacinapoli@gmail.com. L’obiettivo del corso è quello di migliorare la sicurezza nell’organizzazione e nella gestione delle gare automobilistiche, a partire dalla formazione di figure chiave per il corretto svolgimento delle corse come gli Ufficiali di gara.