Acli Caserta, al via la seconda edizione del corso di formazione per assistenti familiari

Le Acli di Caserta, in collaborazione con Acli Colf Aps e l’Agenzia Generale Studi e Gestioni s.r.l. (AGSG), promuovono la seconda edizione del corso di formazione per assistenti familiari. Il corso ha lo scopo di supportare i lavoratori e le lavoratrici domestiche, o aspiranti tali, nel percorso di inclusione socio-lavorativa attraverso l’acquisizione di competenze per l’esercizio delle professioni di colf, badante e baby-sitter.

L’inizio del corso è previsto per ottobre, con il calendario delle lezioni che sarà pubblicato nelle prossime settimane. Il corso è aperto a tutti: colf, badanti, occupati e disoccupati in cerca di lavoro nel settore domestico. Si articolerà in 16 lezioni da 4 ore ciascuna, per un totale di 64 ore.

Le lezioni si svolgeranno presso la sede in via Renato de Martino, 14 e saranno organizzate a cadenza bisettimanale. Tratteranno tematiche quali la relazione e la cura della persona, con particolare attenzione alla gestione della casa e alla sicurezza sul luogo di lavoro. Verranno approfonditi anche i diritti, con un focus sul CCNL per i lavoratori domestici, e i doveri fondamentali del lavoratore e del datore di lavoro.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. La formazione è gratuita e le iscrizioni sono aperte. Per avere ulteriori informazioni e per la compilazione della domanda di iscrizione si indicando i seguenti canali:

Indirizzo email: lavorodomestico.caserta@patronato.acli.it,

Numero di telefono: 0823 325394,

Recandosi direttamente presso la sede in via Renato de Martino, 14, Caserta.