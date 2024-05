Acqua Cottorella e Magicland: insieme per un divertimento eco-responsabile

In occasione della Settimana europea dello Sviluppo Sostenibile, Magicland, il più grande parco divertimenti del Centro-Sud Italia, e Antiche Fonti di Cottorella, storica azienda di acqua minerale reatina, annunciano una nuova collaborazione all’insegna del divertimento e della sostenibilità. La partnership si concretizza in un’iniziativa di co-marketing e raccolta punti: acquistando 6 bottiglie di acqua minerale Cottorella, i consumatori potranno ottenere un ingresso omaggio a Magicland o MagicSplash a fronte dell’acquisto di un biglietto intero giornaliero (link regolamento: https://www.cottorella.net/regolamento/). Un modo per premiare la fedeltà dei clienti e sensibilizzarli verso l’importanza di un consumo consapevole e sostenibile.

Un impegno condiviso per la sostenibilità

Sia Cottorella che Magicland pongono la sostenibilità al centro dei loro valori e delle loro strategie. La storica azienda di acqua minerale reatina vanta tra le sue qualità l’assenza di inquinanti e l’oligomineralità, che la rendono ideale per il consumo continuativo e quotidiano di tutta la famiglia oltre ad aver inserito il 30% di rpet in bottiglia già dal 2020, anticipando le normative europee, ed impiegando energia pulita autoprodotta da fotovoltaico nel ciclo produttivo. Magicland, invece, si impegna ogni giorno a ridurre l’utilizzo di plastica monouso, a promuovere la raccolta differenziata e a sensibilizzare i visitatori sull’importanza di comportamenti eco-compatibili.

Un’esperienza di divertimento sostenibile

Al parco Magicland, i visitatori potranno vivere un’esperienza di divertimento indimenticabile all’insegna dell’adrenalina, dell’avventura e del relax. Tra le novità della stagione 2024: Mystika, la torre di caduta più alta d’Italia completamente ristrutturata; Battaglia Navale, la nuova esperienza di battaglia all’ultimo spruzzo d’acqua; e Le Rapide, un percorso completamente rinnovato ricco di imprevisti. Per gli amanti del brivido, Shock, il launchcoaster da 0 a 100 km/h in 2 secondi, e Cagliostro, l’indoor spinning coaster. E per le famiglie con bambini, l’area Tonga con cascate e zone d’ombra, animazione e spettacoli sempre nuovi, il planetario Cosmo Academy Planetarium e MagicSplash, il nuovo parco acquatico a tema caraibico con onde, piscine e scivoli dedicati ai più piccoli.La collaborazione tra Cottorella e Magicland rappresenta un esempio concreto di come sia possibile coniugare divertimento e sostenibilità. Un’iniziativa che guarda al futuro e che vuole contribuire a creare un mondo più verde ed eco-responsabile.