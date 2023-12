Acqua Flash riapre a Licola, nel parco anche un’arena da 10 mila spettatori

Un parco acquatico ristrutturato di oltre 50mila mq, un’arena per eventi e concerti per 10mila spettatori, un parcheggio di oltre 40mila mq, 200 posti di lavoro e 15 milioni di investimento: questi i numeri emersi nel corso della conferenza stampa per la riapertura dell’ Acqua Flash di Licola, nel comune di Giugliano in Campania (Napoli). Il parco aprirà i battenti il 28 maggio del prossimo anno, questo l’annuncio di Gianluca Vorzillo, presidente di Tanit e socio unico di V-Park, che gestirà la struttura, recentemente aggiudicata all’asta per circa 3 milioni di euro alla Ventuno Srl, dalla Sezione fallimentare del Tribunale di Napoli. Acqua Flash tornerà a maggio con tanti giochi acquatici come lo scivolo Kamikaze tra i più alti d’Europa, la grande piscina con onde e sempre a maggio sarà completata l’Arena per eventi e concerti di circa 9mila mq che ospiterà fino a diecimila spettatori. I lavori delle prime due aree di Acqua Flash costeranno oltre 3 milioni di euro mentre gli ulteriori lavori del parco, per circa 9 milioni di euro, termineranno entro dicembre 2026 e riguarderanno i nuovi insediamenti come l’ecoparco-fattoria didattica con animali da pascolo e l’area accoglienza con la zona resort e con un hotel da 60 stanze. Il costo del biglietto di ingresso sarà intorno ai 20 euro, valido per tutta la giornata e per tutte le attrazioni mentre i più piccoli saranno ospiti del Parco. “Abbiamo lavorato in questi mesi – ha spiegato Vorzillo – per risolvere tutte le problematiche che hanno causato le dolorose chiusure delle precedenti gestioni. Acqua Flash vuole diventare, con importanti investimenti, un grande parco acquatico ecosostenibile ed altamente tecnologico e sono felice dei 200 posti di lavoro che riusciremo a creare già nella prima fase del progetto e che raddoppieranno nei prossimi tre anni. Già quando nel 2018 abbiamo aperto Edenlandia pensavamo alla sinergia con l’area di Acqua Flash, senza dimenticare il grande lavoro di recupero e di conversione dell’ex cinodromo, acquisito da Edenlandia e che contiamo di aprire tra due anni”.