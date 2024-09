Acqua, in Italia consumi quasi fuori controllo: l’indagine di YouGov

Gli italiani consumano giornalmente oltre 220 litri d’acqua pro-capite, contro i 123 della media euroepa. Solo il 35 per cento, però è consapevole di questo squilibrio. Anzi: il 78 per cento ritiene di consumare meno di 200L ogni giorno e il 5 per cento tra i 200L e i 300L. I dati emergono da un’indagine condotta da YouGov per Finish nell’ambito del progetto “Acqua nelle nostre mani”, giunto quest’anno alla sua quinta edizione.

Il 32 per cento dei cittadini italiani non controlla abitualmente eventuali perdite d’acqua in casa,

il 29 per cento non utilizza la lavatrice a pieno carico,

solo il 39 per cento è solito utilizzare la lavastoviglie, grazie alla quale è invece possibile ottenere un risparmio fino a 110 litri d’acqua al giorno.

Proprio in relazione alla lavastoviglie, il comportamento meno diffuso tra gli italiani è quello di evitare di sciacquare i piatti a mano prima di riporli nella macchina (23 per cento), nonostante uno studio Ipsos abbia dimostrato come questa pratica permetta di risparmiare fino a 38 litri d’acqua ad ogni lavaggio. A partire da questi dati, Finish ha realizzato un’installazione a Roma il 22 e il 23 settembre, in largo dei Lombardi: accanto a due normali cassonetti, uno per la plastica e uno per il vetro, ne è stato posizionato uno inedito, dedicato all’acqua e di dimensione molto più grande, così da simboleggiarne il consumo nostro Paese. Questo speciale bidone, infatti, potrebbe contenere oltre 6.000 litri d’acqua, che corrisponde al consumo di circa 1 famiglia di 4 persone in 1 settimana. L’obiettivo della campagna è rendere visibile il reale consumo dell’acqua e aumentare la consapevolezza dei cittadini.