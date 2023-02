Acqua insalubre nei comuni del Napoletano, diffida dello studio Vizzino: I cittadini vanno risarciti

Lo studio legale Vizzino denuncia “la grave situazione che affligge i comuni del napoletano, dovuta all’insalubrità dell’acqua ed in particolare ai danni materiali, economici nonché ai danni alla salute dei cittadini che discendono dalla durezza delle acque”.

“Dalle analisi effettuate da organi indipendenti nonché dalla stessa ABC (Acqua bene comune), – si legge nell’esposto inviato alle autorità -, è emerso che nel napoletano, i valori sulla durezza dell’acqua – che dovrebbero essere ricompresi nell’intervallo tra i 15 e i 50 °f (gradi francesi) – sono superiori a quelli consigliati (57 °f), ovvero circa 70 mg/l di carbonato di calcio in più. Questo dato costituisce un vero e proprio campanello d’allarme per tutti i cittadini del Comune napoletano e della provincia, in quanto, la durezza dell’acqua non può che innescare una serie di problematiche”. I disagi maggiormente lamentati dai cittadini, denuncia lo studio legale, “sono rappresentati da tubature intasate, perdita di pressione nell’acqua, depositi di ruggine nelle tubature, perdita di energia nel circuito dell’acqua, un malfunzionamento degli impianti…da tali circostanze, discende una continua riparazione e sostituzione delle apparecchiature ad uso domestico (in particolar modo scaldabagni, lavatrici, lavastoviglie e ferri da stiro) con un conseguente esborso di denaro da parte degli utenti. A ciò si aggiunge che un’elevata durezza dell’acqua (parametro – si ripete – che indica il contenuto di sali di calcio, di magnesio disciolti nell’acqua come carbonati, bicarbonati, solfati, cloruri e nitriti) rende, dunque, l’acqua non potabile. Non solo. Un’elevata durezza dell’acqua attrae a se un maggior impiego di addolcitori piuttosto che detersivi, comportando un ulteriore aggravio economico per i cittadini. Tutto ciò comporta notevoli danni economici per tutti gli utenti”…e “come sostenuto di recente dalla Corte di Cassazione se l’acqua che scende dal rubinetto dell’abitazione non è potabile, l’utente ha diritto dalla riduzione del canone e al risarcimento del danno. Come è noto, una delle voci della fattura per il servizio acqua è il canone di depurazione, ma è chiaro che qualora si dimostri la non potabilità dell’acqua, non si può chiedere un pagamento per un servizio mai reso.

Pertanto, l’utente avrà diritto, quanto meno, al rimborso di tutti gli importi versati negli ultimi cinque anni, a titolo di tale fantomatica prestazione. Ma, oltre alla restituzione di tali somme, l’utente avrà diritto al risarcimento del danno economico qualora dimostri l’utilizzo di fonti alternative (utili potrebbero essere gli scontrini del supermercato per le cassette di acqua minerale)”.

“Appare chiaro -secondo lo studio Vizzino – che i pregiudizi e gli eventi lesivi che tutti i cittadini sono costretti a subire, a causa della non potabilità dell’acqua, possano essere ricompresi nella voce di danno esistenziale, oltre che in quella di danno alla salute e di danno patrimoniale.

Sul punto occorre evidenziare che il problema dell’inquinamento dell’acqua, e dunque la non potabilità, sempre più comune, influenza non solo la vita dell’attuale generazione, ma anche quella delle generazioni future, poiché i suoi effetti permangono nel tempo. L’acqua destinata al consumo umano, infatti, dovrebbe essere “potabile” ove per tale si intende un’acqua che oltre ad essere limpida, incolore, insapore e inodore, non contenga microrganismi e parassiti né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana, come la contrazione di malattie infettive, malattie del sistema nervoso, malattie renali e ossee…”.

La diffida – il documento integrale