Acqua Sant’Anna rileva il marchio francese Eau Neuve

Il gruppo Acqua Sant’Anna si espande in Francia con l’acquisizione della società La Compagnie Des Pyrénées (Lcdp), proprietaria del marchio Eau Neuve. L’azienda piemontese, che detiene una quota del 13,4 per cento nel mercato italiano delle acque minerali e registra un fatturato di 320 milioni di euro, si impegna a preservare l’identità e il know-how di Eau Neuve, garantendo continuità ai dipendenti e alla comunità locale per mantenere i valori che hanno contribuito alla crescita del marchio sul mercato francese. Alberto Bertone, fondatore, presidente e amministratore delegato di Acqua Sant’Anna Spa, ha sottolineato che questa acquisizione rappresenta un passo cruciale nella strategia di espansione internazionale dell’azienda, rafforzando la sua presenza in Europa e in particolare in Francia, e ampliando il portafoglio di prodotti per un posizionamento multicanale. “Sono convinto che la crescita derivi dall’investimento e questa operazione si inserisce perfettamente in tale visione”, afferma Bertone. “Il nostro obiettivo ora è sviluppare ulteriormente il mercato francese ed europeo, esportando il nostro modello di business”.