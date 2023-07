Acqua, Tajani: “Roma candidata a sede di Forum mondiale in 2027”

(Adnkronos) –

Candidatura italiana della città di Roma a sede del World Water Forum 2027. Lo ha resto noto con un messaggio il ministro degli Esteri Antonio Tajani nel corso dell’Assemblea ANBI, come reso noto dall’associazione, la quale riferisce che il vicepresidente del Consiglio ha anche ricordato come l’Italia già ospiti il World Water Assessment Programme (Wwap) dell’Unesco, autore del World Water Development Report delle Nazioni Unite.

“Apprezziamo il lavoro del Consiglio mondiale dell’acqua nel sottolineare la rilevanza delle questioni idriche”, scrive Tajani. “Consideriamo il Forum mondiale dell’acqua come una piattaforma fondamentale di discussione tra istituzioni pubbliche, autorità locali, società civile, imprese e mondo accademico. Per questi motivi, il governo italiano intende candidarsi per ospitare a Roma il Forum mondiale dell’acqua del 2027.”

“Siamo onorati che il ministro Tajani abbia scelto la nostra Assemblea per tale, significativo annuncio”, commenta Francesco Vincenzi, presidente dell’Anbi. “La storia idraulica dell’Italia e la perizia operativa dimostrata anche nella recente alluvione in Emilia Romagna, nonché un territorio quotidianamente disegnato dall’acqua sapranno offrire una straordinaria cornice, in cui i consorzi di bonifica e irrigazione vogliono essere tra i protagonisti”.