Acquaviva “Mediterraneo punto nevralgico d’Europa e del mondo”

ROMA (ITALPRESS) – Il Mediterraneo “è un punto nevralgico del nostro continente e del mondo. Per l’Italia è la vita e la morte, lo è stato per migliaia di anni. Ce lo scordiamo spesso, se lo scordano anche i nostri governanti, che senza il Mediterraneo o con il Mediterraneo l’Italia è un’altra cosa”. Lo ha detto Gennaro Acquaviva, autore insieme ad Antonio Varsori, del volume “Il Mediterraneo tra Guerra Fredda e nuovo disordine internazionale”, a margine della presentazione del volume, “una raccolta di una serie di saggi storici sui passati 40 anni e la politica estera nel Mediterraneo e per il Mediterraneo da parte delle potenze che la circondano, compresa l’Italia”.

