Acquisti all’Asl Napoli 3 Sud, De Luca attiva le verifiche della Guardia di Finanza

Il presidente della Giunta regionale della Campania, nell’ambito del protocollo di intesa per il controllo della spesa sanitaria sottoscritto nel mese di luglio dello scorso anno con la Guardia di Finanza, “ha richiesto l’attivazione della verifica – si legge in una nota – delle procedure di acquisizione di apparecchiature elettromedicali e materiali d’uso presso l’Asl Napoli 3”. Il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, fanno sapere dalla Regione, nel corso di una riunione tenuta a Santa Lucia ieri, ha comunicati di aver istituto una commissione di indagine interna per la verifica della legittimita’ e correttezza delle procedure di acquisizione di apparecchiature elettromedicali.