Acri, alla Fondazione con il Sud 100 milioni nei prossimi cinque anni

Il Consiglio di Acri ha approvato il rinnovo del sostegno alla Fondazione Con il Sud per il periodo 2026-2030. L’impegno deliberato prevede lo stanziamento – da parte delle Fondazioni di origine bancaria associate – di 20 milioni di euro all’anno per il prossimo quinquennio, confermando così la volontà di proseguire, in modo stabile e strutturato, un’azione congiunta di solidarietà nazionale per il rafforzamento del capitale sociale nel Mezzogiorno.

Fondata nel 2006 in seguito a un accordo tra le Fondazioni di origine bancaria e le rappresentanze del Terzo settore e dei Centri di servizio per il volontariato, la Fondazione Con il Sud è diventata in questi anni un modello virtuoso di intervento per lo sviluppo sociale delle regioni meridionali. Ha finanziato oltre 1.900 iniziative, sostenuto la nascita delle prime 7 fondazioni di comunità nel Mezzogiorno e messo complessivamente a disposizione più di 318 milioni di euro. Il suo patrimonio è cresciuto dai 315 milioni iniziali agli attuali 439 milioni di euro, grazie a una gestione prudente ed efficace.

La Fondazione Con il Sud si è affermata come modello esemplare anche grazie all’originalità della governance condivisa – Fondazioni e Terzo settore – che la rende un’esperienza unica nel panorama italiano. In 19 anni di attività ha dimostrato una grande capacità di intercettare le istanze dei territori, sviluppare meccanismi di intervento efficaci e innovativi e rappresentare un punto di riferimento per il sostegno alle iniziative del Volontariato e del Terzo settore del Mezzogiorno.

Il rigore dei processi erogativi e la virtuosa gestione economico-patrimoniale della Fondazione Con il Sud hanno trovato ulteriore riscontro nella scelta di Acri di affidarle la gestione del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, tramite dell’impresa sociale Con i Bambini, interamente partecipata dalla Fondazione stessa.