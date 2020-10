“Action for 5G”, 2,5 mln per progetti hi-tech: gara aperta a startup e Pmi

Vodafone Italia lancia il quarto bando ‘Action for 5G’ dedicato a startup, piccole e medie imprese e imprese sociali che vogliano contribuire con le loro idee innovative allo sviluppo del 5G in Italia. Vodafone mette a disposizione fino a 2,5 milioni di euro per supportare le imprese selezionate nello sviluppo del proprio progetto in ottica 5G.Con la nuova edizione del bando ‘Action for 5G’, Vodafone sara’ sia partner tecnologico sia lead investor, ampliando le opportunita’ per le startup e imprese che intendono candidarsi. Saranno infatti selezionati non solo progetti che riceveranno fino a 1 milione di euro per sviluppare la soluzione in 5G (categoria Seed Capital), ma anche progetti che avranno accesso a consulenza tecnico-specialistica, device, infrastruttura per l’integrazione in 5G, test e validazione di mercato. Da oggi, fino al 1 febbraio 2021, sara’ possibile candidarsi attraverso il sito www.actionfor5g.it.