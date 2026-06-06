Ad Acaya il 72° evento di Industria Felix – L’Italia che compete

Premiate le imprese più performanti del Meridione

Acaya, 6 giu. (askanews) – Si è svolto presso l’Acaya Golf Resort di Acaya, in provincia di Lecce, il 72esimo evento di Industria Felix – L’Italia che compete, dedicato alle imprese più performanti di Basilicata, Calabria, Molise e Puglia. Un’iniziativa che si conferma come uno dei principali appuntamenti nazionali dedicati alla valorizzazione delle eccellenze imprenditoriali del Mezzogiorno, basata su un’inchiesta giornalistica che ha analizzato circa 10mila bilanci di società con fatturati sopra i 2 milioni di euro e che ha visto la partecipazione di imprenditori, manager, professionisti e rappresentanti delle istituzioni.L’incontro è stato organizzato da Industria Felix Magazine, fondato da Michele Montemurro, in collaborazione con Cerved e con il patrocinio di Confindustria Puglia, del Politecnico di Bari, dell’Università degli Studi della Basilicata, dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, dell’Università degli Studi di Foggia, del Tecnopolo del Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile, con la media partnership di Askanews e con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, ELITE (Euronext Group), M&L Consulting Group ed EpyonVivida. “Anche quest’anno, come banca Mediolanum, siamo presenti a questa iniziativa straordinaria che è Industria Felix, una grande intuizione di Michele Montemurro. Ci fa veramente piacere stare al fianco di queste 75 aziende premiate qui ad Acaya. Sono 75 aziende virtuose, che hanno dimostrato di essere veramente adeguate al periodo che stiamo vivendo” ha dichiarato Ugo Lombardi, regional manager di Banca Mediolanum.”Siamo una società di consulenza con base su Milano e siamo qui come partner di Industria Felix in questa nuova tappa pugliese. Per me è un grande orgoglio parteciparvi, perché sono di origini pugliesi. Parliamo di revisione contabile, un processo importante per le aziende, anche perché Industria Felix non esisterebbe se non ci fossero valutazioni sui bilanci, che sono l’elemento essenziale con cui vengono selezionate le imprese che vengono premiate. Parleremo anche di operazioni straordinarie, come per esempio di come l’Advisor può essere determinante nell’assistere le imprese nelle operazioni di carattere straordinario, come la compravendita di un’altra azienda o di un competitor” ha aggiunto Angelo Conte, socio di EpyonVivida.Particolare rilievo riservato alla cerimonia di conferimento delle menzioni di merito ai neo Cavalieri del Lavoro, nominati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una conferma del ruolo di Industria Felix come osservatorio di riferimento sulla competitività del sistema produttivo italiano e sulle strategie di sviluppo del Sud del Paese.Di seguito le 75 società che hanno ricevuto le Alte onorificenze di bilancio tramite imprenditori e manager, distinte per sedi legali.BASILICATA (16): Matera (9): Alex S.p.a., Cave e Cantieri S.r.l., Clemente S.r.l., Datacontact S.r.l., Istituto di Vigilanza “L’aquila” Società Cooperativa, Organizzazione di Produttori Athena S.C.A R.L., Progetto Popolare Cooperativa Sociale Onlus, Sacel S.r.l., Tescom S.r.l.. Potenza (7): Autolinee Liscio S.p.a., Azzurra Società Semplificata a R.L., Edil Bradanica Calcestruzzi S.r.l., Felc S.r.l., Fiore S.r.l., Gda S.p.a., Spix Italia S.r.l..CALABRIA (18): Catanzaro (6): Cal.Me. S.p.a., Camas Energy S.r.l., Lamezia Multiservizi S.p.a., Raffaele S.p.a., Scamar S.r.l., Tutto Calabria di A. Celli S.r.l.. Cosenza (5): Anmi Siss S.r.l., Cps S.r.l., Greco Ecology S.r.l., No.Do. e Servizi S.r.l., Sila S.p.a.. Crotone (3): Cantine Vincenzo Ippolito S.r.l. Agricola, Gruppo Oleario Portaro S.r.l., I.C.G. S.r.l.. Reggio Calabria (3): International Juices S.r.l., Tec.Al.Co. S.r.l., Vitasì Società Cooperativa Sociale – Impresa Sociale. Vibo Valentia (1): Vivisol Calabria S.r.l..MOLISE (14): Campobasso (11): C.U.S. Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale, D.R. Multiservice S.r.l., Delta Impianti Industriali di Caposiena R. & C. S.r.l., Di Ciero S.r.l., La Molisana S.p.a., Laboratorio Niro S.r.l., M.B.C. S.r.l., Molisedea S.r.l., Ortofrutta Sol Sud Società Cooperativa Agricola Organizzazione di Produttori, Panificio Azzurro S.r.l., S.E.A. – Servizi e Ambiente S.p.a.. Isernia (3): Grafica Isernina S.r.l., Nej Donadio S.r.l., Teniamoci per mano Società Cooperativa Sociale.PUGLIA (27):Bari (9): Acquedotto Pugliese S.p.a., Autolinee Dover di Veccaro Cosimo S.r.l., Delizia S.p.a., Dicosola S.r.l., Domar S.p.a., Ifac S.p.a., Master Italy S.r.l., Non Solo Strade S.r.l., Sita Sud S.r.l.. Barletta Andria Trani (4): Cofra S.r.l., Idcert S.r.l. Società Benefit, Il Pastaio di Maffei Savino & C. S.r.l., Inart3 S.r.l.. Brindisi (1): Scaff System S.r.l.. Foggia (2): Garganica Residence S.r.l., Guardia Locale S.r.l.. Lecce (2): Affreschi & Affreschi S.r.l., Pellegrino Vending S.r.l.. Taranto (9): Castiglia S.r.l., Feni Gioielli di Marzano Maria Rosaria & C. S.r.l., Ilstudio Engineering & Consulting Studio S.r.l., Nuova Luce Società Cooperativa Sociale a R.L., Progeva S.r.l., Società Autotrasporti Eccezionali S.r.l., T & D S.r.l., Tecnology Project S.r.l., Zanzar S.p.a..