Ad Adriano Madonna il MedLIFE Award 2025 per l’ambiente

È stato il riconoscimento al professor Adriano Madonna, premiato con il MedLIFE Award 2025 – sezione ambiente, uno dei momenti centrali della seconda edizione di MedLIFE-25, il congresso annuale della Mediterranean Life Sciences Union, ospitato all’Università Federico II di Napoli.

Il premio è stato assegnato per il miglior intervento dedicato al Mediterraneo, a conclusione della relazione dal titolo “Mediterraneo oggi e domani”, nella quale Madonna ha fatto il punto sullo stato di salute del mare e sui possibili scenari futuri legati al riscaldamento globale.

Il Mediterraneo al centro della crisi climatica

Nel corso del congresso sono state affrontate alcune delle principali emergenze scientifiche e ambientali del nostro tempo. Il Mediterraneo emerge come uno degli hotspot climatici globali: negli ultimi 70 anni il continente europeo si è riscaldato a una velocità doppia rispetto alla media mondiale, mentre l’Artico ha registrato un aumento delle temperature di +3,3 gradi. Alla base del fenomeno c’è la crescita costante delle emissioni di gas serra.

Le conseguenze sono ormai evidenti: ondate di calore sempre più frequenti, incendi, alluvioni, trombe d’aria e un innalzamento anomalo delle temperature del Mar Mediterraneo, che in alcuni casi superano quelle delle aree tropicali. Un quadro che produce effetti devastanti sulla biodiversità marina e sull’equilibrio degli ecosistemi.

Ricerca e scenari futuri

Proprio su questi aspetti si concentra da anni l’attività di ricerca di Adriano Madonna, impegnato nello studio degli effetti del surriscaldamento globale su flora e fauna marine. La sua relazione ha delineato un’analisi aggiornata della situazione attuale del Mediterraneo, indicando al tempo stesso possibili traiettorie future, tra criticità ambientali e strategie di adattamento.

Una piattaforma internazionale per la cooperazione scientifica

MedLIFE-25 ha riunito delegati provenienti da 40 Paesi, confermandosi come una piattaforma interdisciplinare capace di tradurre la ricerca scientifica in soluzioni concrete per salute, ambiente, agricoltura e sicurezza alimentare, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU.

Il programma ha coinvolto università e centri di ricerca di numerosi Paesi del bacino mediterraneo e del Medio Oriente, territori oggi chiamati a fronteggiare mutamenti climatici senza precedenti. Al centro dei lavori anche la resilienza dei territori, la formazione inclusiva e la crescita delle nuove generazioni di ricercatori, nel segno di una cooperazione mediterranea orientata alla pace e alla sostenibilità.