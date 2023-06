Un nuovo “dottore” illustre per la Federico II. L’Università napoletana ha conferito la laurea magistrale honoris causa in Geologia e Geologia applicata al divulgatore scientifico Alberto Angela. La cerimonia è avvenuta nell’Aula Magna Storica della sede di Corso Umberto, nel giorno in cui l’ateneo ha festeggiato i 799 anni dalla sua istituzione.

