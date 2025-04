Ad Alessandra Oddi Baglioni il premio Civitas 2025

Ricevuto oggi, a Nocera Inferiore, da Alessandra Oddi Baglioni, presidente di Confagricoltura Donna, il Premio Civitas 2025 come “Ambasciatrice di cultura e pioniera dell’agricoltura sostenibile e dell’imprenditoria femminil”. Il premio, istituito dall’Associazione nazionale donne elettrici per promuovere il dialogo interculturale e valorizzare le iniziative che favoriscono la coesione sociale, “rappresenta un importante tributo alle donne che si sono distinte a livello politico, culturale e sociale, nella sostenibilità e nella difesa dei diritti civili”. “Manager e imprenditrice, ma anche scrittrice: questo riconoscimento celebra – sottolinea una nota di Confagricoltura – il suo impegno nella valorizzazione del lavoro delle “donne della terra”, come lei stessa ama definirle anche nei suoi libri”. La cerimonia di premiazione si è svolta nel Palazzo comunale, alla presenza della presidente dell’A.n.d.e, Gigliola Famiglietti e con la partecipazione di rappresentanti del mondo istituzionale, imprenditoriale e della ricerca e della presidente di Confagricoltura Donna Campania, Lucia Rinaldi. “Questo premio – ha commentato Alessandra Oddi Baglioni nel suo intervento – è un segno di stima verso tutte le donne che ogni giorno si impegnano in azienda, conciliando il lavoro con la famiglia, dove sono un punto di riferimento. In questa regione ricca di bellezze e di eccellenze agroalimentari è importante lo sviluppo del settore, che ha bisogno di donne giovani. Continueremo a lavorare insieme per incentivare l’imprenditoria agricola innovativa e costruire una società più sostenibile, equa e inclusiva”.