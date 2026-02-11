Ad Allevi il “Best Music Award alla Carriera” al Filming Italy L.A.

Roma, 11 feb. (askanews) – Un lungo applauso ha accolto martedì sera, 10 febbraio, Giovanni Allevi al Filming Italy Los Angeles, dove il compositore filosofo ha ricevuto il Filming Italy Best Music Award alla Carriera per il progetto “Allevi – Back to Life”. Il riconoscimento celebra un percorso artistico che nel tempo ha saputo parlare a un pubblico ampio, unendo formazione classica, scrittura contemporanea e riflessione filosofica.

Il premio è stato assegnato in occasione della presentazione, il 10 febbraio 2026, del docufilm “Allevi – Back to Life”, che ripercorre il periodo di pausa e il ritorno sulle scene dell’artista, segnando una nuova fase della sua attività concertistica.

Dopo le date internazionali, il “Giovanni Allevi Piano Solo Tour” tornerà in Italia dal 24 marzo con la prima tappa a Napoli. Il tour toccherà, tra le altre città, Bologna, Verona, Firenze, Padova, Ragusa e Messina, fino a maggio.