Ad Almaviva l’Esg Recognition Dnv, è la seconda società al mondo a riceverlo

Almaviva “ha ricevuto oggi da Dnv l’Esg Recognition, un riconoscimento destinato a realtà che si distinguono per l’uso di sistemi di gestione certificati per supportare i loro impegni in materia di ambiente, sociale e governance”. Il progetto – spiega una nota – “nato recentemente a livello globale, deriva dalla crescente necessità per le aziende di comunicare le proprie prestazioni Esg in modo affidabile e tracciabile. Almaviva è la seconda società al mondo a riceverlo. Questo riconoscimento attesta che il gruppo Almaviva opera con sistemi di gestione conformi agli standard internazionali, inseriti nei tre pillar che rappresentano i criteri fondamentali per valutare la sostenibilità, l’impatto etico e quello di governance. “L’impegno in ambito Esg del gruppo Almaviva si basa su un solido impianto valoriale ed è parte qualificante della nostra missione d’impresa”, commenta Alberto Tripi, presidente del gruppo: “Il nostro obiettivo è continuare a migliorare le prestazioni in ciascuna area di attività integrando i sistemi di gestione ambientale, sociale e di governance. Che questo percorso virtuoso venga riconosciuto da una realtà terza autorevole, quale è l’ente certificatore Dnv, è per noi un onore e una conferma: la strada intrapresa è quella giusta e continueremo a perseguirla con determinazione a tutela delle persone, dell’ambiente e dell’azienda stessa”. “Non si tratta più solo di rispondere a una richiesta del mercato, ma di integrare profondamente la sostenibilità nel proprio dna operativo. L’Esg Recognition di Dnv nasce proprio per valorizzare quelle realtà che, come Almaviva, scelgono di fondare il proprio impegno Esg su sistemi di gestione certificati, garantendo così un approccio strutturato, trasparente e verificabile”, evidenzia Massimo Alvaro, a.d. di Business Assurance Italia in Dnv.