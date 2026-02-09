Ad Amalfi il Carnevale è meraviglia: tre giorni di festa tra piazze e Arsenale

È un tripudio di colori, musica e allegria il Carnevale ad Amalfi. Per tre giorni, da domenica 15 a martedì 17 febbraio 2026, l’Antica Repubblica Marinara si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, invitando cittadini e visitatori a guardare il mondo con un pizzico di fantasia in più.

Piazza Duomo, Piazza della Bussola e l’Antico Arsenale ospiteranno il programma di eventi promosso dal Comune di Amalfi, guidato dal sindaco Daniele Milano, pensato per tutta la famiglia e all’insegna dell’aggregazione, per celebrare il valore del gioco e dello stare insieme.

“Meraviglia” è la parola chiave del Gran Carnevale Amalfitano, tra spettacoli diffusi, performance circensi, musica, coreografie, trucchi eccentrici e la premiazione delle mascherine più originali. Un’esplosione di creatività ed energia che attraverserà alcuni degli angoli più suggestivi della città, con l’invito, rivolto a grandi e piccoli, a indossare la propria maschera e scendere in strada.

Il Carnevale si aprirà domenica 15 febbraio alle ore 11.45 in Piazza della Bussola con lo spettacolo di teatro urbano Circus Teste di Hiram Show. Un viaggio nel mondo del circo, costruito tra musiche, costumi e oggetti di scena, capace di coinvolgere il pubblico in un’atmosfera giocosa e immersiva.

«Una performance che diverte grandi e piccoli: dalla valigetta magica di Hiram nascono gag inaspettate, creando progressivamente un ambiente accogliente e partecipato – sottolinea Enza Cobalto, consigliera con delega alla cultura e agli eventi –. Immancabile lunedì la sfilata dei gruppi di ballo del Carnevale di Maiori, verso cui nutriamo profondo rispetto. Tutti gli appuntamenti sono pensati in modo complementare e sinergico, senza sovrapposizioni. Gran finale martedì all’Arsenale, con uno spettacolo che celebra la magia della fantasia. Come per tutti gli eventi promossi dal Comune, l’ingresso è gratuito. Sarà una grande festa di comunità, che valorizza le tradizioni popolari della Costa d’Amalfi».

Lunedì 16 febbraio 2026, alle ore 15.30, Piazza Duomo farà da cornice al tradizionale appuntamento del Carnevale Amalfitano con i gruppi di ballo del Gran Carnevale Maiorese, protagonisti della sfilata e della premiazione delle Mascherine Amalfitane. A seguire, l’intrattenimento dei Fratelli Cavallo de La Baracca dei Buffoni, tra comicità, sorprese e atmosfere fiabesche.

Martedì Grasso, alle ore 11.30, il Carnevale si sposterà all’Antico Arsenale con la pièce teatrale per famiglie “Ti conosco Mascherina – Viaggio intorno alle tradizioni del Carnevale in Italia”, dedicata alle maschere della Commedia dell’Arte e alle tradizioni regionali. Un racconto itinerante tra Arlecchino, Pulcinella, Colombina e altri personaggi simbolo del teatro popolare italiano.

«Il Carnevale è un momento di gioia e condivisione per Amalfi – evidenzia l’assessora all’infanzia Francesca Gargano –. Vogliamo offrire a cittadini e visitatori un’esperienza capace di emozionare e coinvolgere, attraversando le generazioni. Le piazze si riempiranno di colori e divertimento per riscoprire lo stupore e la bellezza dello stare insieme. Re Carnevale ci accompagnerà in questa dimensione collettiva del “fare festa insieme”. Siamo pronti a salpare verso la rotta della felicità: tutti a bordo».

Tutti gli eventi del Gran Carnevale Amalfitano sono a ingresso gratuito.