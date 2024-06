Ad Amantea La Guarimba, residenza cinematografica internazionale

Roma, 30 mag. (askanews) – KINO GUARIMBA: in Calabria una residenza cinematografica con 50 artisti da tutto il mondo per aumentare il capitale sociale Dal 10 al 21 giugno, 50 artisti , tra attori, registi, tecnici e professionisti del mondo del cinema provenienti da 26 paesi diversi di tutti i continenti , si riuniscono in Calabria per partecipare alla nona edizione del laboratorio cinematografico Kino Guarimba , con l’obiettivo di reali zzare cortometraggi in collaborazione con la comunità di Amantea (CS) .

Saranno rappresentati le seguenti nazioni : Algeria, Australia, Brasile, Canada, Cina, Colombia, Etiopia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Inghilterra, Irlanda, Irlanda del Nord, Italia, Messico, Nigeria, Paesi Bassi, Pakistan, Palestina, Romania, Serbia, Singapore, Stati Uniti, Svizzera, Tai wan, Tanzania.

Amantea è un piccolo comune del Tirreno cosentino senza sale cinematografiche e spazi culturali attivi, che diventerà, per dodici giorni, un centro di produzione cinematografica e di formazione specializzata.

Il progetto formerà una comuni tà multiculturale che vivrà a stretto contatto con la cultura del territorio, partecipando ad una serie di attività di socializzazione e formazione e incontri con la comunità.

Dopo aver formato indipendentemente le squadre di lavoro , ideeranno, gireranno e monteranno cortometraggi originali . Tra i partecipanti, cinque registe e attrici dal Taiwan parteciperanno grazie alle borse di studio offerte dal Ministero della Cultura a Taiwan e l’Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia , che copriranno le loro spese di partecipazione e di viaggio. La collaborazione con le ambasciate e gli enti cinematografici di diversi paesi ha garantito la diffusione del progetto a livello internazionale. La comunità amanteana è direttament e coinvolta nel progetto : il 12 giugno, al Lido Azzurro di Amantea, si terrà un casting popolare aperto a tutti coloro che vogliono mettersi in gioco e recitare nei cortometraggi che saranno prodotti.

La formazione sarà curata da una squadra di professionisti internazionale, che seguirà i partecipanti nel loro processo di crescita, ispirandosi ai principi dell’educazione non formale: Oscar Peña González dalla Spagna, tutor della residenza, Cecilia Keirs tead dagli Stati Uniti, tutor di suono, Fortunato Valente dalla Calabria, tutor di montaggio, Mark Brennan dall’Inghilterra, tutor di distribuzione.