Ad Antonella Cammarano il Wedding Award 2025: il suo atelier tra le eccellenze del settore nuziale

Antonella Cammarano, imprenditrice di Battipaglia e proprietaria dell’atelier “Da Sposa in Sposa”, è stata insignita del Wedding Award 2025 da Matrimonio.com, il portale di riferimento per il settore nuziale. Il riconoscimento, giunto alla sua 12ª edizione, premia le aziende più apprezzate sulla base delle recensioni lasciate dalle coppie di sposi, coinvolgendo quasi 100.000 attività del settore.

Situato a Battipaglia, l’atelier “Da Sposa in Sposa” si è distinto nella categoria “Sposa e accessori”, grazie all’elevato numero di recensioni positive ricevute dalle spose che hanno scelto i suoi abiti per il loro giorno speciale. Un traguardo significativo che conferma “Da Sposa in Sposa” come una delle realtà più apprezzate nel panorama nuziale italiano.

“Sono estremamente felice di ricevere il Wedding Award 2025 da Matrimonio.com. Ringrazio di cuore tutte le spose che hanno condiviso la loro esperienza e che, attraverso il passaparola e le recensioni, mi permettono di far conoscere il mio lavoro anche a molti chilometri di distanza. Il loro sostegno è fondamentale, e sapere di riuscire a raggiungere spose in tutta Italia è per me una gioia immensa – ha dichiarato Antonella Cammarano -. Il mio obiettivo è offrire un’esperienza intima e accogliente, in cui ogni sposa si senta ascoltata e trovi in me un punto di riferimento per realizzare il suo sogno”.

L’atelier “Da Sposa in Sposa” si distingue per la sua filosofia incentrata sulla qualità sartoriale e sull’attenzione ai dettagli, offrendo alle future spose un’esperienza esclusiva e personalizzata nella scelta dell’abito. Ma non solo: l’atelier pone anche attenzione alla sostenibilità, selezionando con cura aziende che condividono una filosofia ecologica, impegnate nella produzione responsabile di tessuti e materiali. Un valore aggiunto che rispecchia la crescente sensibilità verso un’eleganza consapevole. Il successo ottenuto con il Wedding Award 2025 rappresenta un ulteriore riconoscimento per il lavoro e la passione che Antonella Cammarano dedica al settore, consolidando la sua posizione come una delle figure di spicco nel mondo del wedding.

“Questo riconoscimento segna un nuovo capitolo, ricco di ispirazione e sfide da affrontare con entusiasmo. Il mio obiettivo rimane quello di proporre abiti che raccontino storie d’amore uniche e di accompagnare ogni sposa in un percorso speciale” ha aggiunto l’imprenditrice. Con un’esperienza consolidata nella moda nuziale e nella pianificazione di matrimoni, Antonella Cammarano continua a distinguersi nel panorama italiano, offrendo alle spose creazioni raffinate e un servizio attento e personalizzato. Il Wedding Award 2025 è solo l’ultima di una serie di soddisfazioni che confermano “Da Sposa in Sposa” come una realtà di riferimento per chi desidera un abito da sposa esclusivo e su misura.