Ad Antonella Grippo la Winter Edition del Premio Terre del Bussento: cerimonia a Casa Sanremo

La giornalista e conduttrice Antonella Grippo si aggiudica il Premio “Terre del Bussento” Winter Edition 2025, “riconoscimento – si legge in una nota degli organizzatori – assegnato alle eccellenze che si distinguono per impegno e professionalità. La giuria, presieduta dallo scrittore Franco Maldonato, ha voluto premiare l’acume e il coraggio di una giornalista capace di scuotere il dibattito pubblico con intelligenza e ironia pungente”.

Promosso dall’associazione Terre del Bussento, in collaborazione con il Gruppo Eventi e con il patrocinio del Comune di Sapri, il riconoscimento ha premiato negli anni personalità di spicco che si sono distinte nei rispettivi ambiti tra i quali il medico oncologo Tommaso Pellegrino, già presidente del Parco del Cilento, il consigliere regionale Corrado Matera, lo scrittore Maurizio De Giovanni, Gerardo Ferrara, storica controfigura di Massimo Troisi nel film Il Postino, e la giornalista di Tv2000 Grazia Serra. Quest’anno, la giuria ha voluto premiare Antonella Grippo “per il suo impegno nella divulgazione giornalistica e nella critica politica, con un linguaggio originale e una cifra stilistica inconfondibile”.

La cerimonia di consegna si è svolta a Casa Sanremo, lo spazio dedicato alla stampa e agli eventi collaterali del Festival della Canzone Italiana, durante un collegamento con la trasmissione “Perfidia”, condotta dalla stessa Antonella Grippo. La giornalista si trovava in Calabria, in diretta, mentre scorrevano sullo schermo le immagini realizzate dal regista Gennaro Falabella. A sorpresa, è stata Maria Martino, responsabile Comunicazione di Terre del Bussento, a comunicarle l’assegnazione del premio.