Ad Antonello Perillo il premio “Memorial Carlo Iuliano”

Va ad Antonello Perillo, condirettore nazionale della TgR Rai, il premio giornalistico Memorial “Carlo Iuliano”. La cerimonia dell’edizione 2025 si terrà domani, venerdì 5 dicembre, alle 17, nel castello Pignatelli di Montecalvo Irpino (Avellino). La manifestazione – si ricorda in una nota – promossa dal comitato italiano fair play presieduto dall’avvocato Franco Campana, e fortemente voluta dalla famiglia Iuliano, è nata per celebrare la figura umana e professionale dell’indimenticato giornalista partenopeo attraverso il ricordo dei colleghi che lo hanno conosciuto, seguendone l’esempio e gli insegnamenti. Giornalista Ansa e storico dirigente della Ssc Napoli, Iuliano è stato il primo in Italia a creare l’ufficio stampa in una società di calcio, nel 1967, all’epoca del “comandante” Achille Lauro. Per oltre trent’anni, Iuliano ha diretto la comunicazione della società partenopea gestendo i rapporti con tutte le testate giornalistiche in relazione alle vicende sportive che interessavano il calcio Napoli, in particolare nelle sette stagioni in azzurro di Diego Armando Maradona, di cui è stato uno dei più cari amici. Iuliano, sempre pronto a sostenere il lavoro dei giovani cronisti, ha seguito con attenzione le evoluzioni tecnologiche della comunicazione nel corso degli anni, fino alla rivoluzione digitale che ha portato alla nascita delle testate web. In tale contesto – prosegue la nota degli organizzatori – fu Carlo Iuliano, nel 2002, ad accreditare per la prima volta in Italia un sito internet in tribuna stampa (Napoli Magazine) al pari di giornali cartacei e tv, con richiesta ufficiale alla Lega Calcio di inserire tra le categorie meritevoli di accredito la parola “internet”. In seguito alla sua scomparsa, avvenuta il 6 febbraio 2013, la tribuna stampa dello stadio San Paolo – oggi stadio Maradona – è stata intitolata a lui.

Nelle precedenti edizioni, il premio giornalistico – Memorial “Carlo Iuliano” è stato assegnato a colleghi che hanno avuto l’opportunità di crescere professionalmente con lui, come Mario Orfeo, Francesco De Luca e Paolo de Paola, altri che hanno condiviso con Iuliano anni di lavoro all’Ansa, come il compianto Carlo Gambalonga, e cronisti che hanno lavorato al suo fianco nell’ambito sportivo, come Marino Bartoletti, Riccardo Cucchi e Franco Esposito. La scelta di premiare Antonello Perillo per l’edizione 2025 riflette la volontà di portare avanti la memoria di Carlo Iuliano attraverso coloro che hanno dimostrato valori di dedizione, correttezza e pacatezza nell’esercizio della professione giornalistica. Classe 1961, Perillo è entrato nel mondo del giornalismo nel 1988 collaborando con diverse testate, tra cui Rotopress, “il Giornale di Napoli” e “Il Mattino”. Nel 1992 ha cominciato la sua lunga carriera in Rai che lo ha visto per un decennio alla guida della redazione della TGR Campania come caporedattore centrale, fino all’attuale nomina a condirettore della testata nazionale Tgr Rai.