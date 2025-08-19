Ad Antonio Conte il Premio Carlo Mazzone 2025

Per l’anno 2025 il “Premio Carlo Mazzone” va ad Antonio Conte, attuale allenatore del Napoli Campione d’Italia. Questa la scelta della famiglia Mazzone in occasione del secondo anniversario della morte di uno degli allenatori italiani più amati e apprezzati, avvenuta il 19 agosto del 2023 ad Ascoli Piceno dove ‘Carletto’ viveva con la sua famiglia. Proprio con il tecnico romano alla guida del Lecce, il giovanissimo Conte ebbe la sua decisiva maturazione per la sua carriera da calciatore. “Dopo la scomparsa di papà, con tutta la famiglia abbiamo deciso di istituire un premio in sua memoria – spiega all’ANSA Massimo Mazzone – Lo scorso anno lo abbiamo assegnato a Pep Guardiola e a Claudio Ranieri. Quest’anno lo consegneremo ad Antonio Conte per il suo grande percorso da calciatore, proseguito poi come allenatore, valorizzando tanti giovani, così come teneva a fare mio padre Carlo”. Mazzone è scomparso il 19 agosto del 2023 all’età di 86 anni. La sua carriera di tecnico è iniziata all’Ascoli calcio grazie alla lungimiranza dell’allora presidente Costantino Rozzi, il primo ad affidargli una panchina tra il 1968 e il 1969, dopo che un grave infortunio aveva interrotto la sua carriera di calciatore. Mazzone, che in quegli anni mise su famiglia ad Ascoli Piceno, guidò la squadra bianconera prima dalla serie C alla B e poi allo storico primo campionato di serie A che i bianconeri disputarono nella stagione ’74/75. In carriera ha in seguito allenato anche Fiorentina, Catanzaro, Bologna, Lecce, Pescara, Cagliari, Roma, Napoli, Perugia, Brescia, Livorno. Nel 2019 la Figc ha inserito Carlo Mazzone nella ‘Hall of Fame’ del calcio italiano. Il Comune di Ascoli Piceno gli ha conferito la Cittadinanza Onoraria. Mazzone verrà ricordato oggi pomeriggio alle ore 19 con una messa nella chiesa di Santa Maria Goretti ad Ascoli Piceno.