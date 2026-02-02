Ad Antonio Conte la panchina d’oro per la stagione 2024-25 della Serie A: la quinta ottenuta nella sua carriera

E’ stata vinta da Antonio Conte la panchina d’oro per la Serie A stagione 2024-25, riconoscimento giunto alla 34esima edizione che viene assegnato ogni anno dagli allenatori ai propri colleghi in concomitanza con il corso di aggiornamento che si tiene a Coverciano. Per l’attuale tecnico del Napoli vincitore l’anno scorso dello scudetto si tratta della quinta panchina d’oro in carriera dopo le tre alla guida della Juventus (2011/12, 2012/13 e 2013/14) e successivamente al timone dell’Inter (2020/21). A consegnare il premio a Conte sono stati il presidente della Figc Gravina e presidente della Lega A Simonelli. La panchina d’oro quale migliore allenatore dello scorso campionato di Serie B (da questa edizione non esiste più la denominazione panchina d’argento) è andata a Giovanni Stroppa per la promozione conquistata con la Cremonese. Mentre per quanto riguarda la Serie C/Lega Pro a Fabio Gallo (con 32 voti) per la stagione con l’Entella. La panchina d’orospeciale è stata assegnata a Enzo Maresca che ha vinto la scorsa stagione la Conference League e il Mondiale per club con il Chelsea.