Ad Antonio De Vita la croce d’oro al merito dell’Arma dei Carabinieri

Il Generale di Corpo d’Armata Antonio de Vita, oggi alla guida dell’Area di Governo “Chief Security Officer” di Intesa Sanpaolo, è stato insignito, nei giorni scorsi, della Croce d’oro al Merito dell’Arma dei Carabinieri. Il Ministero della Difesa ha riconosciuto al Generale De Vita l’importante onorificenza per i prestigiosi incarichi svolti nel corso della sua carriera nell’Arma, durata 42 anni, tra cui si ricordano quello di Comandante Provinciale di Torino, di Napoli e di Roma e delle Legioni Lombardia e Lazio dove, a lungo impegnato nella lotta alla criminalità organizzata, ha conseguito importanti successi contro ‘Ndrangheta e Camorra. A Capo del I° Reparto (con la funzione di capo del personale) e Sottocapo di Stato Maggiore del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, è stato anche Presidente della Commissione di Valutazione per l’Avanzamento. Come ultimo incarico, il Generale De Vita è stato Comandante Interregionale dell’Arma dei Carabinieri del Sud Italia. Nel decreto ministeriale 867 del 3 marzo 2025 è stato infine ribadito: “Ufficiale Generale con preclare qualità umane e professionali, ha sempre costituito limpido esempio e sprone per il personale dipendente, assicurando costantemente soluzioni organizzative brillanti e di rara efficacia. Ha contribuito al progresso dell’Istituzione, esaltandone spiccatamente il lustro e il decoro nell’ambito delle Forze armate e della Nazione”.