Ad Antonio Preziosi per il libro “Il Papa doveva morire” il premio intitolato al cardinale Giordano

Vince il Premio intitolato al cardinale Michele Giordano ‘Il Papa doveva morire’ di Antonio Preziosi. Premio speciale a I tre pani dell’arcivescovo Domenico D’Ambrosio Il Papa doveva morire (San Paolo) di Antonio Preziosi, direttore di Rai Parlamento, è il libro vincitore della X edizione del Premio cardinale Giordano. Lo ha deciso all’unanimità la commissione del riconoscimento composta tra gli altri dal presidente Fulvio Tessitore, dal segretario Francesco Antonio Grana (vaticanista de ilfattoquotidiano.it). Secondo classificato il testo Benedetto XVI. La vita e le sfide (Sanpino) di Luca Caruso, responsabile della comunicazione e dell’ufficio stampa della Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger-Benedetto XVI. Terzo posto per il volume Vangelo in periferia (Morcelliana) della Comunità di Sant’Egidio fondata da Andrea Riccardi e presieduta da Marco Impagliazzo. Premio speciale per il libro I tre pani (Edizioni Padre Pio da Pietrelcina) di monsignor Domenico D’Ambrosio, arcivescovo emerito di Lecce. La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 24 settembre, a Napoli, presso la Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio e sarà presieduta dall’arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia, presidente onorario del Premio cardinale Michele Giordano.