Ad Arcos torna Musica al Museo con Erika Petti Trio

Sarà Arcos – Sezione Egizia del Museo del Sannio – di Benevento ad ospitare sabato prossimo, 23 marzo (ore 20), il concerto di primavera con “Erika Petti Trio“, iniziativa che rientra nel cartellone di “Musica al Museo”, di cui è direttore artistico il maestro Debora Capitanio. A renderlo noto sono il dottor Nino Lombardi, presidente della Provincia di Benevento, e Giuseppe Sauchella, Amministratore unico di Sannio Europa (società in house providing della Provincia di Benevento che gestisce e promuove la Rete museale nel capoluogo sannita).

Il Trio, composto da Erika Petti (voce e chitarra), Miriam Fornari (pianoforte) e Lorenzo Mancini (basso), si esibirà in “Sophisticated”, repertorio che andrà dal jazz al pop internazionale. Nell’ambito della serata si terrà una degustazione dei vini sanniti a cura del Consorzio Sannio Tutela Vini in collaborazione con Ipsar “Le Streghe” di Benevento.