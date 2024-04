Ad Armida Filippelli il premio Lydia Cottone 2024 per le Istituzioni

Armida Filippelli, assessore alla Formazione Professionale della Regione Campania, è stata insignita del Premio Lydia Cottone 2024 – sezione Istituzioni, in riconoscimento del valore del suo servizio nei settori dell’educazione, cultura e formazione professionale. La cerimonia si è tenuta venerdì 5 aprile nella Sala della Loggia del Maschio Angioino a Napoli. “Le doti di risolutezza, professionalità, gentilezza e spirito di accoglienza hanno meritato una menzione speciale della commissione, evidenziando – si legge nella motivazione del Premio – come tali caratteristiche siano impresse nel quotidiano impegno di Armida Filippelli per la comunità e per la valorizzazione del capitale umano regionale”.

Il premio è parte di “Marzo Donna 2024 – La donna e il tempo di cambiare”, una serie di eventi sostenuti dall’assessorato allo Sport e alle Pari Opportunità di Napoli, mirati a celebrare e promuovere il ruolo delle donne nella società. Tra le premiate anche Irma Testa e le Ebbanesis.

“Ricevere il Premio Lydia Cottone è un onore che riflette l’importanza del lavoro nelle istituzioni. Questo riconoscimento – dichiara l’assessore Filippelli – è la prova tangibile che la formazione è un asse portante per la crescita della nostra comunità e rafforza il mio impegno a proseguire con ancora più vigore e dedizione lungo il cammino al servizio della nostra Regione”.

Il Premio Lydia Cottone 2024 gode del patrocinio morale della Regione Campania, del Comune di Napoli-Assessorato allo Sport e Pari Opportunità, del Coni-Comitato Regionale Campania, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, della Camera di Commercio Napoli e della Bcc Napoli. Gli amici del Premio che hanno collaborato a questa edizione sono: Bbzo Digital Agency, Scuola di Cinema di Napoli, L’eleganza dei fiori.