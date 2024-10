Ad Aversa sfilata dei modelli creati da studenti universitari

Sfilano le creazioni degli studenti dei corsi di Laurea in Moda del Dipartimento di Architettura e design industriale dell’Ateneo Vanvitelli: l’evento, il «Fashion show Vanvitelli», si terrà il prossimo 4 ottobre ad Aversa (Caserta) nell’Abbazia di San Lorenzo ad Septimum, sede del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale. La sfilata di inizio anno vede protagonisti circa 450 studenti dei Laboratori di Design per la Moda dei Corsi di Laurea che hanno lavorato sul progetto «Mutation Plus’, che approfondisce una ricerca condotta sugli scenari innovativi nel settore della pelle analizzandone le sue peculiarità «Conscious» ; progetto che attraverso una costante ricerca e innovazione, ridefinisce il modo in cui la pelle viene utilizzata nel design, posizionandola al centro delle attività progettuali per realizzazioni di capsule collection. Le sperimentazioni offrono nuove prospettive sulle potenzialità di questo materiale, mentre l’attenzione verso pratiche sostenibili e soluzioni innovative lo rendono consapevole e responsabile. Il progetto si articola in tre principali tematiche: «Hyperhumanism», focalizzato sulla percezione del corpo e sul rapporto con gli altri esseri viventi, «Hypernature», che scopre le texture ei pattern naturali, e «Hyperminimal», che crea complessità attraverso la semplicità delle forme.