Ad ‘Elisir’ su Rai 3 si parla di tiroide: risponde Anna Maria Colao

Il “Mi dica dottore” si occupa di tiroide: quali sono gli esami principali per lo screening delle disfunzioni di questa ghiandola endocrina? Risponde Anna Maria Colao, professoressa di Endocrinologia presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Si sfatano, poi, tutti i falsi miti sulla salute maschile, in particolar modo sulla prostata. In studio, per rispondere alle domande, Elisabetta Costantini, professoressa di Urologia all’Università di Perugia e direttore scientifico del reparto di Urologia presso l’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni.

Si parlerà anche di sindrome dell’intestino irritabile, primo argomento della puntata di ”Elisir”, il programma condotto da Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi con Francesca Parisella, in onda domani, lunedì 23 gennaio, alle 10.30 su Rai 3.