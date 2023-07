Ad Hanoi un Istituto italiano di cultura: patto Mattarella-Thuong

Il presidente Mattarella ha comunicato al presidente vietnamita Thuong “l’intenzione dell’Italia di aprire al più presto ad Hanoi, nell’ambito di ‘Casa Italia’, un Istituto italiano di cultura per intensificare la collaborazione, che è già molto alta, tra i nostri centri di ricerca e le nostre università anche sul piano tecnologico e scientifico. Vogliamo ulteriormente ampliare questa collaborazione, anche con scambi di studenti e ricercatori, in misura maggiore. Vi sono, sul piano scientifico e tecnologico, importanti versanti e settori in cui collaborare, proiettandosi verso il futuro. Abbiamo parlato di questo, dell’industria 4.0, dello spazio, della transizione ecologica e di quella energetica, della tutela del patrimonio artistico”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine dell’incontro con il suo omologo vietnamita Thuong.