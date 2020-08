Ad Imma Pirone il premio Golden Stars come migliore attrice italiana di soap opera

L’attrice napoletana Imma Pirone ha ricevuto ieri sera a Paestum, in occasione dell’evento Champions Holidays al quale sono intervenuti volti noti del mondo della televisione e del giornalismo italiano, il premio Golden Stars “come migliore attrice di soap opera per la sua interpretazione nel ruolo di Clara in Un Posto al Sole, storico e longevo prodotto Rai, girato a Napol”i.

Imma, visibilmente emozionata ha ringraziato gli organizzatori e il pubblico che ha imparato a conoscerla e ad amarla, per quei tratti semplici e genuini che la rendono la ragazza dalla porta accanto. “Sono commossa da tanto affetto – ha affermato l’attrice -, questo premio mi rende orgogliosa e mi stimola a lavorare ancora con più determinazione per riuscire ad avere successo nel mondo del cinema. E’ un riconoscimento che voglio condividere con tutti coloro che in questi anni mi sono stati accanto e mi hanno sostenuto”.