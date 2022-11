Adani, Banfi sdrammatizza: Stava dicendo ‘Bizona 5-5-5, evviva Oronzo Canà’

“Adani? Non stava urlando, stava dicendo: ‘Bizona 5-5-5, evviva Oronzo Canà’ ma nessuno l’ha capito”. E’ quanto dice all’Adnkronos, scoppiando in una risata, Lino Banfi, grande appassionato di calcio, sulle polemiche social nei confronti di Daniele Adani per la sua esultanza urlata al gol di Messi, durante la sua telecronaca per la partita Argentina Messico. L’attore che confessa di tifare Argentina, “purtroppo l’Italia non è stata ammessa ai Mondiali”, dice con rammarico, liquida con una battuta le polemiche su Adani, facendo riferimento a uno dei suoi personaggio cult Oronzo Canà, che nel film ‘L’allenatore nel pallone’ parlava di ‘Bizona’ e di ‘schema 5-5-5’.