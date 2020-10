Addio a al giornalista napoletano Carlo Franco. Aveva 82 anni

Si è spento a 82 anni il giornalista napoletano Carlo Franco. Ha scritto per i principali quotidiani e ha lavorato anche per la Rai. L’ultima sua testata il Corriere del Mezzogiorno lo ricorda con un articolo di Mirella Armiero i cui si ricorda quella sua invocazione, la sua frase “Fate presto” “all’indomani del terremoto in Irpinia, con la quale titolò il Mattino in prima pagina e che poi è diventata parte della collezione di Lucio Amelio, Terrae Motus. Ma gli scoop di Carlo Franco sono stati numerosissimi. Conosceva a menadito il territorio nel quale si muoveva professionalmente ad altissimo livello da più 40 anni”. “Aveva lavorato al Mattino, anche come capo della cultura, quando in redazione c’erano Francesco Durante, Antonio Fiore, Michele Buonomo. Al Corriere del Mezzogiorno è stato uno dei collaboratori portanti, fin dalla fondazione nel 1997, occupandosi trasversalmente di diversi settori, sempre il primo ad accorrere dove accadevano i fatti. Non è mai stato un giornalista “seduto”, con un intuito raro, dispensava consigli ai giovani, che peraltro sentiva vicini perché ha sempre conservato lo spirito di un ragazzo curioso e appassionato della vita”.

«Carlo Franco ci ha lasciato e con lui perdiamo un pezzo di storia del giornalismo campano», ha scritto su Facebook il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli dà notizia, su Facebook ha dato notizia, su Facebook, della morte del professionista. «Appassionato di sport e cronaca, politica e inchieste, era tuttora giocatore della squadra di pallanuoto dei giornalisti», scrive Lucarelli, che conclude: «Ciao Carlo un grandissimo abbraccio, il tuo sorriso e la tua vis polemica già ci mancano».