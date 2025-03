Addio a Bruno Pizzul, Aurelio De Laurentiis: Voce indimenticabile. Il lungo applauso al congresso Ussi

“Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la Ssc Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Bruno Pizzul, indimenticabile voce dello sport italiano”. Lo scrive il Napoli sui social per ricordare il giornalista morto oggi a 86 anni.

Il congresso Ussi a Napoli ricorda il principe dei telecronisti

Con un lungo applauso, in apertura della seconda giornata del Congresso Nazionale dell’Ussi in corso di svolgimento a Napoliap, i giornalisti sportivi italiani hanno ricordato con commozione Bruno Pizzul. È stato proiettato un breve video con alcuni passaggi delle sue epiche telecrona, una voce legata in modo indimenticabile alle partite della Nazionale italiana di calcio. “Un amaro risveglio per tutti noi – ha detto il presidente dell’Ussi, Gianfranco Coppola -. Non era solo un patrimonio della Rai, Bruno. Ma un patrimonio, come dimostra questa manifestazione, di tutti quelli che amano il racconto dello sport. Bruno Pizzul ha raccontato lo sport con uno stile unico e con un tratto umano sempre prevalente. Era un grande competente, aveva giocato al calcio, anche nell’Ischia e nel Catania. Lui ricordava con grande piacere questi trascorsi e con la consueta ironia, da gigante buono, si definiva “buono in barriera”. Si deprezzava come calciatore ma era il principe dei telecronisti”. La seconda giornata del congresso si è aperto con gli interventi della segretaria nazionale della Fnsi, Alessandra Costante e del presidente nazionale dell’Inpgi, Roberto Ginex. Nel corso della giornata si voterà per il rinnovo delle cariche e per l’elezione del nuovo presidente.