Addio a Bruno Segre, studioso della persecuzione antiebraica in Italia

Il filosofo e saggista Bruno Segre, studioso della persecuzione antiebraica in Italia e della Shoah, nonchè della storia della comunità ebraica italiana, è morto all’età di 93 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dai figli con un comunicato agli amici: “Bruno Segre ci ha lasciati nella giornata di ieri, 21 agosto 2023. Secondo i suoi desideri verrà cremato e siete cordialmente invitati a partecipare a una cerimonia laica di commemorazione, che si terrà alla casa funeraria di via Corelli 120 a Milano, il 16 settembre prossimo, alle ore 11”. Nato a Lucerna (Svizzera) l’11 agosto 1930, Bruno Segre si laurea in filosofia all’Università Statale di Milano alla scuola di Antonio Banfi e Mario Dal Pra come correlatore. Si è occupato di sociologia della cooperazione e di educazione degli adulti nell’ambito del Movimento Comunità fondato da Adriano Olivetti. Ha insegnato in Svizzera dal 1964 al 1969. Per oltre dieci anni ha fatto parte del Consiglio del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano. Dal 1991 al 2007 ha presieduto l’Associazione italiana Amici di Nevé Shalom/Wahat al-Salam. Nel quadro di un’intensa attività pubblicistica, ha dedicato contributi a vari aspetti e momenti della cultura e della storia degli ebrei. Autore di numerosi saggi, ha scritto fra l’altro “Gli ebrei in Italia” (Giuntina, 2001), “La Shoah. L’Olocausto” (Il Saggiatore, 1998), “Israele, la paura, la speranza. Dal progetto sionista al sionismo realizzato” (Wingsbert House, 2014), “Adriano Olivetti: Un umanesimo dei tempi moderni” (Imprimatur, 2015). Cordoglio è stato espresso dalla Fondazione del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano, ricordando “il suo impegno costante per la pace, il suo lavoro continuo per una cultura di inclusione e di dialogo, la sua attenzione a una divulgazione di alto livello unita alla propensione a un confronto aperto e schietto, hanno ispirato il nostro lavoro nel passato e ci resteranno come modello per il futuro”.