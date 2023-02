Addio a Burt Bacharach. Autore di oltre 500 tra canzoni e colonne sonore ha vinto 3 Oscar e 8 Grammy

Burt Bacharach, leggendario compositore americano di brani quali “I say a little prayer” “Raindrops keep fallin’ on my head”, è morto all’età di 94 anni. Lui e il suo eterno paroliere Hal David hanno firmato canzoni talmente famose e usate talmente spesso negli spot televisivi che è diventato difficile identificare l’esecutore originale. Per la sua musa Dionne Warwick, Bacharach ha scritto pezzi quali “Don’t Make Me Over” o “I’ll Never Fall In Love Again”. Il tocco Bacharach è facilmente riconoscibile: arrangiamenti distinti e solo apparentemente semplici. “Ho una sola regola: non rendere le cose difficili per l’ascoltatore”, una delle sue dichiarazioni più famose. Ma le sue composizioni sono in realtà piene di battute asimmetriche e complesse progressioni di accordi. Burt, bello e atletico durante gli anni ’60, scomparirà gradualmente dalla circolazione, esistendo solo grazie agli omaggi dei suoi numerosi ammiratori, il più famoso dei quali è Elvis Costello con cui ha collaborato nel 1996 per la colonna sonora del film “Grace Of My Heart”.

Il suo repertorio – 48 successi da Top 10, nove numeri 1 e oltre 500 composizioni, 3 Oscar e 8 Grammy – ha abbracciato il pubblico di diverse generazioni, facendo di Bacharach uno dei più grandi compositori pop di ogni tempo, con una personalità da eroe carismatico, che gli ha consentito di superare i limiti generazionali scrivendo alcune fra le più acclamate canzoni del secondo Novecento. Il tre volte vincitore di un Oscar ha lasciato il segno anche sul grande schermo musicando una quarantina di film: ha ricevuto due statuette nel 1970 per la colonna sonora di “Butch Cassidy” di George Roy Hill con Paul Newman e Robert Redford e per la canzone “Raindrops Keep Fallin’ on My Head” (scritta con Hal David). Nel 1982, insieme all’allora moglie, la paroliera Carole Bayer Sager, vinse la terza statuetta dell’Academy per “Best That You Can Do”, il tema di “Arturo” di Steve Gordon con Liza Minnelli, John Gielgud e Dudley Moore. Tra le altre sue colonne sonore si ricordano “Ciao Pussycat”, “Caccia alla volpe”, “Orizzonte perduto” e la parodia di James Bond del 1967 “Casino Royale”.