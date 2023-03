Addio a Carlo Macchitella, storico dirigente Rai e produttore

E’ morto improvvisamente a 71 anni Carlo Macchitella, uno storico dirigente della Rai e produttore. È stato tra gli ideatori e i fondatori di Rai Cinema e 01 Distribution, di cui è stato direttore generale e presidente dal 2000 al 2007 e in anni recenti produttore con la Mompracem. Nato a Firenze, entra in Rai per concorso nel 1980, poi nel 1989 Giampaolo Sodano lo chiama a Rai 2 dove rimane anche sotto la direzioni di Gabriele La Porta e Carlo Freccero come responsabile della programmazione cinema e fiction. Diventa poi responsabile degli acquisti cinema nella direzione centrale Acquisti, Produzione e Vendite cinema e fiction della Rai diretta da Sergio Silva prima e Andrea Melodia dopo. Poi passa a Rai Cinema dove produce tra i tanti i film di Marco Bellocchio (Buongiorno Notte), Gianni Amelio ( Le chiavi di casa) e poi ancora Caterina va in città di Paolo Virzì, La bestia nel cuore di Cristina Comencini, e Notte prima degli esami di Fausto Brizzi. Dopo le dimissioni dalla Rai nel 2007, Macchitella diventa produttore indipendente, fondando la Madeleine con la quale produce tra gli altri il pluripremiato film dei Manetti Bros Ammore e Malavita. Nel 2017 con gli stessi Manetti e la società tedesca Beta fonda la Mompracem, che nel 2018 ha acquisito i diritti del fumetto Diabolik da cui sono stati tratti già due film.