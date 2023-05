Addio a Carlo Nicotera, giornalismo napoletano in lutto

Lutto nel mondo del giornalismo napoletano. E’ morto a 69 anni Carlo Nicotera, una lunga carriera nel Mattino, giornale del quale ha diretto, tra l’altro, l’edizione on line. A darne notizia su Facebook è il giornalista del Mattino Giuseppe Crimaldi che in un post sul suo profilo scrive: “Sei stato un bravo collega, ma soprattutto un amico e una persona perbene, e sapevi portare il sorriso in redazione”. Nato a Napoli il 1° aprile del 1954, Nicotera si era laureato in Scienze Politiche alla Federico II di Napoli. Aveva mosso i primi passi nella professione scrivendo di calcio per il Mattino, dopo aver partecipato, a Milano, al primo corso di giornalismo istituito in Italia.